Atropelamento em frente a boate em Los Angeles deixa 30 feridos

Um homem atropelou com seu carro um grupo de pessoas reunidas em frente a uma casa noturna de Los Angeles na madrugada deste sábado (19), deixando 30 feridos, incluindo o próprio motorista, que depois foi detido pela polícia, informaram as autoridades.

O motorista foi retirado do veículo pela multidão e atacado na confusão que se iniciou após o atropelamento, ocorrido por volta das 2h da madrugada (6h em Brasília) em East Hollywood, segundo a polícia.

O homem "foi levado ao hospital, está sendo operado e seu estado é estável", declarou à emissora CBS Lillian Carranza, funcionária do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD, na sigla em inglês)

"Contudo, ele não pode sair, está sob custódia do Departamento de Polícia de Los Angeles, e estamos avaliando neste momento acusações como tentativa de assassinato e agressão com arma letal", acrescentou Carranza.

As autoridades estão à procura de um homem armado que atirou no motorista do veículo antes de fugir a pé.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram pessoas em pânico correndo para fora da boate e vítimas caídas na calçada, manchada de sangue. Algumas pessoas choravam nas proximidades.

"A investigação preliminar indica que um veículo atingiu a multidão por razões ainda desconhecidas", afirmou o LAPD em comunicado.

"Quando os agentes chegaram, encontraram o motorista sendo agredido por transeuntes e constataram que ele tinha um ferimento à bala", acrescentou.

Mais de 100 bombeiros foram enviados ao local do atropelamento.

"Temos 30 vítimas: 18 mulheres e 12 homens com entre 25 e 35 anos", declarou Carranza.

Sete estavam em estado crítico e seis em estado grave, segundo as autoridades. Dez sofreram ferimentos leves, e sete receberam alta do hospital.

- 'Tragédia devastadora' -

Um grupo de pessoas, em sua maioria mulheres, aguardava para entrar na boate, próximo a um vendedor de tacos e ao serviço de manobrista, quando o carro avançou sobre a multidão.

"Todos estavam na fila para entrar na boate. Havia um carrinho de tacos ali fora, então estavam comprando comida, esperando para entrar. E também havia uma fila para o manobrista", disse à ABC News o chefe do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, Adam Van Gerpen.

"A cabine do serviço de manobrista foi destruída, o carrinho de tacos foi derrubado, e então um grande número de pessoas foi atingido pelo veículo."

Na madrugada de sábado, um guincho retirou o carro do local, que estava sem o para-choque. Funcionários da boate limparam a calçada em frente ao Vermont Hollywood, onde acontecia um evento de reggae e hip-hop no momento da tragédia.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, classificou o incidente como uma "tragédia devastadora".

"O povo de Los Angeles está com todas as vítimas afetadas nesta manhã. Uma investigação completa sobre o ocorrido está em andamento", acrescentou a prefeita em comunicado.

A casa noturna Vermont Hollywood expressou nas redes sociais sua profunda tristeza pelo trágico incidente.

A região onde ocorreu o atropelamento fica próxima a pontos icônicos de Hollywood, como a Sunset Boulevard e a Calçada da Fama, decorada com estrelas em homenagem aos astros da indústria cinematográfica.

sms/bjt/ad/pb/ad/db/atm/lm/rpr