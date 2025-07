Campeão em Halle, Alexander Bublik vai à final do ATP 250 de Gstaad

O tenista cazaque Alexander Bublik, número 34 do mundo, derrotou o francês Arthur Cazaux (N.116) e se classificou para a final do ATP 250 de Gstaad, disputado no saibro, na Suíça.

Bublik fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 7-5, em uma hora e 13 minutos.

Campeão na Alemanha do ATP 500 de Halle (grama) em junho, o cazaque de 28 anos terá como adversário na decisão o argentino Juan Manuel Cerúndolo (N.109), que na outra semifinal eliminou o peruano Ignacio Buse (N.167) com um duplo 6-3.

Cerúndolo protagonizou a grande surpresa do torneio em Gstaad, derrubando nas quartas de final o principal cabeça de chave e número 13 do mundo, o norueguês Casper Ruud.

-- Resultados deste sábado do ATP 250 de Gstaad --

- Simples masculino - Semifinal:

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) x Ignacio Buse (PER) 6-3, 6-3

Alexander Bublik (CAZ) x Arthur Cazaux (FRA) 6-1, 7-5

dam-dr/cl/cb