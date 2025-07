Wall Street Journal se defenderá 'vigorosamente' após demanda de Trump

O Wall Street Journal anunciou nesta sexta-feira (18) que se defenderá "vigorosamente" após o processo por difamação apresentado pelo presidente americano Donald Trump pela publicação de um artigo sobre uma carta que ele teria escrito ao financista Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais.

"Temos plena confiança no rigor e na precisão de nosso trabalho jornalístico e nos defenderemos vigorosamente contra qualquer ação", disse um porta-voz do Dow Jones, o grupo proprietário do jornal americano, que faz parte do conglomerado de mídia do magnata Rupert Murdoch.

mlm-es/ph/ag/mel/rpr