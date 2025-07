Pelo menos três mortos em 'incidente' no centro de treinamento da polícia de Los Angeles

Ao menos três pessoas morreram em um "incidente" em um centro de treinamento policial em Los Angeles, informou a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, nesta sexta-feira (18).

Bondi disse no X ter sido informada "sobre o que parece ser um terrível incidente que causou a morte de ao menos três pessoas em um centro de treinamento policial em Los Angeles".

De acordo com a mídia local, houve uma explosão no centro de treinamento Biscailuz, localizado no leste da cidade californiana.

"Um forte ruído foi ouvido no centro de treinamento Biscailuz por volta das 7h30" locais, disse à AFP a assessoria de imprensa do Departamento do Xerife, que descreveu o ocorrido como um "incidente".

Outras três pessoas ficaram feridas, afirmou o departamento, que ainda não confirmou vítimas fatais.

Segundo o jornal Los Angeles Times, tropas transportavam um objeto que foi recuperado em um alerta de bomba quando a explosão aconteceu.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre a "referida explosão no centro de operações especiais do Departamento do Xerife de Los Angeles", indicou seu gabinete nas redes sociais.

E acrescentou que "está acompanhando de perto a situação e ofereceu assistência total".

O governo federal enviou agentes do FBI e da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos para atuar no local.

O esquadrão antibombas de Los Angeles também ajudou, informou a prefeita de Los Angeles, Karen Bass.

O local está isolado, com uma enorme presença de patrulhas policiais. Helicópteros também estão sobrevoando a área.

O caso está sendo investigado, disse o Departamento do Xerife, que deve realizar uma coletiva de imprensa nas próximas horas.

