Braço armado do Hamas acusa Israel de bloquear negociações para trégua em Gaza e libertação de reféns

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas acusou nesta sexta-feira (18) Israel de bloquear um acordo nas negociações para alcançar um cessar-fogo e a libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza.

Negociadores de ambas as partes mantêm conversas indiretas no Catar desde 6 de julho, com o objetivo de estabelecer uma trégua de 60 dias no conflito, que permitiria a libertação de 10 reféns.

Mas após quase duas semanas não houve avanços, e cada parte culpa a outra por se recusar a ceder em suas principais exigências.

Para Israel, essas exigências incluem o desmantelamento do Hamas como força de combate e ameaça à segurança, enquanto o Hamas exige garantias mais firmes de uma paz duradoura, a retirada total das tropas israelenses de Gaza e um fluxo de ajuda mais livre.

Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Ezzedin al Qasam, declarou em um vídeo que o Hamas "sempre propôs um acordo global que devolva todos os reféns de uma vez".

Mas Israel "rejeitou o que propusemos", acrescentou.

"Se o inimigo continuar obstinado nesta rodada de negociações, não podemos garantir o retorno às propostas de acordos parciais, incluindo a oferta de troca de 10 prisioneiros (reféns)", indicou.

