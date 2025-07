Alemanha deporta 81 afegãos com condenações judiciais

O governo da Alemanha anunciou nesta sexta-feira (18) a expulsão de 81 afegãos com condenações judiciais, a segunda operação deste tipo, que demonstra a vontade do Executivo de endurecer a política migratória.

"Acaba de decolar um voo de expulsão rumo ao Afeganistão", anunciou o ministro do Interior, Alexander Dobrindt.

Os expulsos são "homens afegãos com ordens de expulsão e que possuem condenações penais", precisou o ministério em um comunicado.

Segundo as autoridades regionais, vários dos deportados haviam sido condenados por violência sexual, homicídio, lesões intencionais, incêndio criminoso e delitos relacionados com drogas.

O escritório de direitos humanos da ONU reagiu e insistiu que ninguém deve ser devolvido ao Afeganistão e acrescentou que o número crescente de afegãos que se veem obrigados a regressar ao seu país está criando "uma crise de direitos humanos de múltiplos níveis".

"O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pede que sejam imediatamente interrompidos os retornos forçados de todos os refugiados e solicitantes de asilo afegãos", declarou à imprensa em Genebra a porta-voz Ravina Shamdasani.

Ela destacou que devolver pessoas, mesmo condenadas por crimes, a um país onde correm o risco de sofrer graves abusos "viola o princípio básico do direito internacional de não devolução".

O envio de criminosos afegãos ao seu país "deve poder continuar no futuro. Criminosos graves não têm direito de permanecer em nosso país", declarou por sua vez Dobrindt.

As expulsões de sexta-feira ocorrem enquanto o Afeganistão já está afetado pelo retorno de mais de 1,9 milhão de pessoas desde o início do ano provenientes do Irã e do Paquistão.

O Irã deportou cerca de 500.000 pessoas apenas no último mês, disse Shamdasani.

A ONU advertiu na semana passada que o número de expulsos poderia chegar a até três milhões até o final do ano.

A Alemanha suspendeu as deportações para o Afeganistão e fechou sua embaixada em Cabul após o retorno ao poder dos talibãs em 2021. Desde então, tem apenas contatos indiretos com as autoridades afegãs.

A operação de expulsão desta sexta-feira foi realizada graças à mediação do Catar, indicou o Ministério do Interior alemão.

