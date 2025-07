UE anuncia 18º pacote de sanções contra a Rússia, concentrado no petróleo

A União Europeia (UE) concordou nesta sexta-feira (18) com um novo pacote de sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, o 18º, que inclui uma redução do preço máximo do petróleo russo que pode ser exportado, informaram fontes oficiais.

"A UE acaba de aprovar um dos pacotes de sanções mais duros contra a Rússia", celebrou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.

"Cada sanção enfraquece a capacidade da Rússia de fazer a guerra. A mensagem é clara: a Europa não recuará em seu apoio à Ucrânia", acrescentou.

O pacote de sanções havia enfrentado até agora a oposição da Eslováquia, devido ao temor dos efeitos internos das medidas, apesar de o país ter recebido garantias da UE.

O novo conjunto de medidas determina uma redução nos preços máximos do petróleo russo exportado para terceiros países em todo o mundo, a 15% abaixo do valor de mercado.

O limite é uma iniciativa do G7, com o objetivo de limitar a quantidade de dinheiro que a Rússia obtém com a exportação de petróleo.

Com o novo pacote de medidas restritivas, a UE adicionou quase 70 navios à lista de sanções por pertencerem à chamada "frota fantasma", utilizada pela Rússia para evitar restrições adotadas anteriormente.

Assim, o número de navios incluídos na lista de sanções chega a 419. A "frota fantasma", integrada frequentemente por navios obsoletos e não registrados, opera principalmente no Mar Báltico e com tripulações sem experiência.

O conjunto de medidas aprovado nesta sexta-feira também inclui sanções a uma refinaria de petróleo de propriedade russa na Índia e a dois bancos chineses.

As sanções foram acordadas pelos representantes permanentes dos países da UE em Bruxelas e deverão ser adotadas formalmente a nível ministerial nesta sexta-feira.

ahg/avl