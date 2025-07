Petróleo sobe com otimismo sobre economia dos EUA

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira, impulsionados pela divulgação de indicadores que geraram otimismo sobre a saúde da economia americana.

O Brent para entrega em setembro teve alta de 1,46%, aos US$ 69,52, e o WTI para agosto subiu 1,75%, aos US$ 67,54.

"Recebemos [nesta semana] os dados de inflação de consumidores e produtores", que foram "melhores do que os operadores esperavam", comentou Stephen Schork, do The Schork Group.

