Junior Firpo retorna ao Betis após seis anos

O Betis anunciou nesta quinta-feira (17) que o lateral hispano-dominicano Junior Firpo assinou com o clube andaluz até junho de 2028, retornando assim ao time que o revelou antes de se transferir para o Barcelona e depois para o Leeds United.

"Bem-vindo, Junior Firpo", diz a mensagem de abertura do vídeo divulgado pelo Betis em suas redes sociais, informando a chegada do jogador da seleção dominicana, que fará 29 anos em agosto.

Esta é a quarta contratação do Betis para a próxima temporada, após as chegadas de Álvaro Valles, Rodrigo Riquelme e a contratação do brasileiro Natan.

O jogador ingressou nas categorias de base do Betis em 2014 e estreou no time principal quatro anos depois.

Após disputar 43 partidas, Firpo chegou ao Barcelona em 2019, onde passou duas temporadas antes de partir rumo ao futebol inglês.

O jogador vai disputar a lateral esquerda com o francês Romain Perraud e o suíço Ricardo Rodríguez.

Firpo nasceu em Santo Domingo e migrou para a Espanha aos seis anos de idade. Sua família fixou residência em Benalmádena, na província de Málaga, onde ele começou a jogar futebol pelo Atlético Benamiel, Tiro Pichón e Puerto Malagueño. Mais tarde, jogou pelo Betis.

