Uber investe US$ 300 milhões na Lucid Motors para criar frota de robotáxis

O aplicativo de transportes Uber anunciou, nesta quinta-feira (17), que comprará cerca de 300 milhões de dólares (R$ 1,67 bilhão, na cotação atual) em ações do fabricante americano de carros elétricos Lucid Motors, com a ambição de criar sua própria frota de robotáxis.

O surgimento do mercado de táxis autônomos atrai muitos investidores, como a Waymo, subsidiária do Google que, por enquanto, está melhor posicionada nos Estados Unidos.

No final de junho, a Tesla lançou seu primeiro serviço de táxis autônomos em Austin, no estado americano do Texas, em um perímetro restrito e com uma frota muito reduzida.

Por sua vez, a Uber chegou a um acordo com a Waymo e oferece um serviço de veículos sem motorista em Atlanta, estado da Geórgia, e em Austin.

Mas o acordo anunciado nesta quinta representa sem dúvida um passo além, com a Uber adquirindo uma participação acionária na Lucid Motors, que com os preços atuais equivale a cerca de 3% do seu capital.

O anúncio havia impulsionado as ações da Lucid em quase 30% em Wall Street por volta das 14h40 GMT (11h40 em Brasília).

Como parte do acordo, a Uber se compromete a adquirir um mínimo de 20 mil carros autônomos, baseados no modelo SUV Lucid Gravity, nos seis anos seguintes ao início de sua fabricação, no segundo semestre de 2026.

Esses veículos serão desenvolvidos especificamente para a Uber, em colaboração com a Nuro, uma startup especializada em software para carros autônomos.

A Uber também investirá na Nuro, segundo um comunicado publicado nesta quinta, e planeja disponibilizar suas novas unidades autônomas em uma "grande cidade dos Estados Unidos" até o final do próximo ano.

A Lucid e a Nuro já estão realizando testes do protótipo do robotáxi em um circuito fechado em Las Vegas.

