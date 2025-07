Cantora americana Connie Francis morre aos 87 anos

A cantora americana Connie Francis, famosa nos anos 1950 e 1960 por músicas como "Everybody's Somebody's Fool" e "Stupid Cupid", faleceu aos 87 anos, anunciou seu agente nesta quinta-feira (17).

A artista, cujo verdadeiro nome era Concetta Rosa Maria Franconero, foi hospitalizada no início deste mês após relatar fortes dores, segundo sua página oficial no Facebook.

Nascida em Newark, perto de Nova York, em uma família ítalo-americana, ganhou fama com o lançamento do álbum "Who's Sorry Now?" em 1958.

Ela havia experimentado um ressurgimento de popularidade nos últimos meses graças ao seu sucesso "Pretty Little Baby", lançado em 1962. A música se tornou viral nas redes sociais, especialmente no TikTok.

Durante sua carreira, vendeu milhões de discos em todo o mundo.

"Com grande pesar e infinita tristeza, informo o falecimento de minha amiga Connie Francis na noite passada", escreveu Ron Roberts nas redes sociais, sem dar detalhes sobre as circunstâncias de sua morte.

