PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

SÍRIA ISRAEL CONFLITO: Presidente sírio retira tropas de Sweida para evitar 'guerra aberta' com Israel

BRASIL MEIO AMBIENTE: Congresso aprova projeto que flexibiliza regras do licenciamento ambiental

=== SÍRIA ISRAEL CONFLITO ===

SWEIDA:

Presidente sírio retira tropas de Sweida para evitar 'guerra aberta' com Israel

O presidente da Síria, Ahmed al Sharaa, afirmou que deseja evitar uma "guerra aberta" com Israel e ordenou a retirada, nesta quinta-feira (17), das tropas governamentais de Sweida, delegando aos drusos a tarefa de manter a segurança na região, após os confrontos que deixaram centenas de mortos.

(Síria Israel EUA conflito drusos minoria, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== BRASIL MEIO AMBIENTE ===

SÃO PAULO:

Congresso aprova projeto que flexibiliza regras do licenciamento ambiental

O Congresso do Brasil aprovou na madrugada desta quinta-feira (17) um projeto que flexibiliza as regras para a concessão de licenças ambientais, enquanto o país se prepara para receber, em novembro, a conferência do clima COP30.

(Brasil Congresso meio ambiente, 570 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Milei em pé de guerra contra a imprensa argentina

Denúncias criminais e uma tempestade de insultos sob o lema "não odiamos suficientemente os jornalistas": a hostilidade do presidente argentino Javier Milei em relação a boa parte da imprensa cresce nos primórdios de uma nova campanha eleitoral.

(Argentina governo política imprensa, 750 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Reino Unido e Alemanha assinam 'Tratado de Amizade e Cooperação'

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chefe de Governo alemão, Friedrich Merz, assinaram nesta quinta-feira (17) um "Tratado de Amizade e Cooperação", que visa fortalecer as relações no combate à imigração irregular e em questões de defesa.

(GB Alemanha Rússia diplomacia governo política economia Ucrânia armamento defesa migração)

KIEV:

Parlamento confirma Yulia Sviridenko como primeira-ministra da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou nesta semana uma reforma ministerial, uma estratégia para dar um novo impulso ao Executivo após mais de três anos de guerra com a Rússia, e que inclui a nomeação de Yulia Sviridenko como primeira-ministra.

(Ucrânia conflito Rússia política)

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Ataque israelense atinge única igreja católica de Gaza e deixa dois mortos

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, incluindo o pároco argentino Gabriel Romanelli, em um bombardeio israelense que atingiu a única igreja católica da Faixa de Gaza, indicou o Patriarcado Latino de Jerusalém e a Defesa Civil nesta quinta-feira (17).

(Gaza palestinos conflito Argentina igreja Israel católica, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

KUT:

Incêndio em shopping deixa mais de 60 mortos no Iraque

Um incêndio em um shopping center na cidade de Kut, leste do Iraque, matou pelo menos 61 pessoas, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira, enquanto muitas famílias buscam notícias sobre seus parentes.

(Iraque incêndio, 450 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

DACAR:

Exército francês sai de Senegal e conclui retirada da África Ocidental e Central

Em uma cerimônia solene, a França entregou seu aeródromo e suas últimas bases a autoridades senegalesas nesta quinta-feira(17), encerrando assim sua presença militar permanente na África Ocidental e Central.

(África diplomacia Senegal, 420 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAINT-CHISTOPHE-EN-OISANS:

Calor provoca escassez de neve e de água nos Alpes franceses

A temporada de caminhadas de verão nos Alpes Franceses mal começou, mas os refúgios de montanha já estão ficando sem água após a onda de calor de junho que acelerou o derretimento da neve e dos glaciares.

(França clima montanhas turismo, 580 palavras, já transmitida)

PARIS:

Teste inédito de fertilização in vitro reduz risco de doenças hereditárias

Oito bebês saudáveis nasceram no Reino Unido graças a uma nova técnica de fertilização in vitro (FIV) que reduziu com sucesso o risco de doenças genéticas herdadas de suas mães, segundo as conclusões de um estudo inédito publicado na quarta-feira(16).

(GB ética saúde ciência, 680 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com