Brasil atropela Bolívia (6-0) e lidera Grupo B da Copa América feminina

O Brasil mostrou sua força ao golear a Bolívia por 6 a 0 nesta quarta-feira (16) em Quito, no Equador, e se consolidou na liderança do Grupo B da Copa América feminina enquanto as bolivianas caíram para a última posição.

A seleção canarinho tem agora seis pontos, três a mais que o Paraguai, que descansa nesta rodada, em que a Colômbia estreia.

Dois gols de Luany, três da capitã Kerolin e outro de Amanda Gutierrez deram ao Brasil uma vitória maiúscula no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda. Quase sem oferecer resistência, as bolivianas praticamente assistiram a bola rolar, sem conseguir criar chances de gol.

O primeiro saiu aos 13 minutos, após um passe de Dudinha, que Luany recebeu e finalizou com o pé direito. A fraca marcação da Bolívia abriu caminho para o segundo gol, de Luany, aos 32 minutos.

Cinco minutos depois, Kerolin converteu um pênalti para fazer 3 a 0. Marta, que entrou no segundo tempo, fez 4 a 0 aos 79 minutos.

Abalada, a seleção da Bolívia tentou segurar o placar, mas não conseguiu. Aos 83 minutos, Kerolin chutou de pé esquerdo de meia distância e fez 5 a 0.

Aos 90 minutos, a Bolívia ficou reduzida a 10 jogadoras após a expulsão de Angelina Rivero, que deixou o campo aos prantos. O Brasil fechou então a goleada aos 90 minutos com uma cabeçada de Amanda Gutierrez.

- Grupo B:

Pts J V E D Gp Gc

1. Brasil 6 2 2 0 0 8 0

2. Paraguai 3 1 1 0 0 4 0

3. Colômbia 0 0 0 0 0 0 0

4. Venezuela 0 1 0 0 1 0 2

5. Bolívia 0 2 0 0 2 0 10

pld/cl/aam