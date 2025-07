Nobel da Paz Rigoberta Menchú se naturaliza mexicana

A ativista indígena Rigoberta Menchú, ganhadora do Nobel da Paz, recebeu nesta quarta-feira (16) sua carta de naturalização como mexicana, informou a chancelaria do país norte-americano.

A Secretaria de Relações Exteriores do México publicou na rede social X imagens do momento em que Menchú, vestida com roupas tradicionais maias, recebeu o documento das mãos do chanceler mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Durante o encontro, De la Fuente "reconheceu sua trajetória, sua luta em defesa dos direitos humanos e dos povos indígenas, bem como suas contribuições à vida acadêmica em distintas universidades no México e no mundo", detalha a mensagem.

Menchú, de 66 anos, recebeu o prestigiado prêmio em 1992 por seu trabalho humanitário em favor dos indígenas.

Nascida na Guatemala, viu-se imersa na luta pela defesa dos direitos humanos após uma infância repleta de abusos e violência por parte dos militares.

Seu pai, Vicente Menchú, morreu em 1980 junto com outras 36 pessoas durante a desocupação violenta da embaixada da Espanha pelas forças estatais na capital guatemalteca, que havia sido tomada por indígenas, camponeses e estudantes para denunciar a repressão militar.

Sua mãe também morreu após ser sequestrada e torturada pelos militares.

Em 1981, Menchú se exilou no México para fugir da violência da guerra civil em seu país, que deixou mais de 200 mil mortos e desaparecidos entre 1960 e 1996.

Sua medalha e o certificado do Prêmio Nobel estão expostos no Museu do Templo Maior (MTM) na Cidade do México.

Foi candidata à presidência da Guatemala em duas ocasiões.

