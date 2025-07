Itália vence Noruega no fim (2-1) e vai às semifinais da Eurocopa feminina

A Itália se classificou para as semifinais da Eurocopa feminina, onde enfrentará a Suécia ou a Inglaterra, após vencer nesta quarta-feira (16) a Noruega por 2 a 1 em Genebra, na Suíça, com um gol de sua capitã, Cristiana Girelli, no último minuto.

Autora do primeiro gol no início do segundo tempo (50'), a experiente Girelli, de 35 anos, garantiu a classificação de sua seleção com um gol de cabeça aos 90 minutos.

Após perder um pênalti que teria empatado a partida (60'), a atacante norueguesa Ada Hegerberg se redimiu seis minutos depois, superando a goleira italiana Laura Giuliani e deixando tudo igual no placar.

Mas as norueguesas sucumbiram novamente nos momentos finais.

A Itália está de volta às semifinais da Eurocopa pela primeira vez desde a edição de 1997.

Naquela edição do torneio, a 'Azzurra' acabou perdendo a final para a Alemanha.

