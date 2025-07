Bradley Beal vai deixar Phoenix Suns para jogar no Los Angeles Clippers

O armador Bradley Beal, três vezes All-Star da NBA, chegou a um acordo para deixar o Phoenix Suns e planeja se transferir para o Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard e James Harden, informou a imprensa americana nesta quarta-feira (16).

Beal, de 32 anos, fez parte de um projeto ambicioso dos Suns nas últimas duas temporadas, ao lado de Kevin Durant e Devin Booker.

O fracasso deste "Big 3", que chegou a apenas uma rodada dos playoffs, levou o Phoenix Suns a iniciar uma reformulação do elenco, que incluiu a recente transferência de Kevin Durant para o Houston Rockets.

Prejudicado há anos por lesões, Beal nunca mostrou seu melhor nível na franquia do Arizona. Na temporada passada, ele registrou sua menor média de pontuação (17 pontos) na última década.

Após a venda de Durant, os Suns vinham negociando a liberação de Beal, um dos jogadores mais bem pagos da NBA, há semanas.

O ex-armador do Washington Wizards acabou concordando em se tornar agente livre, abrindo mão de US$ 13,9 milhões (cerca de R$ 77,3 milhões pela cotação atual) dos US$ 110 milhões (R$ 611,4 milhões) que os Suns deveriam lhe pagar nos últimos dois anos de contrato, de acordo com a ESPN.

Desta forma, o Phoenix poderá distribuir esse valor em cinco anos e terá mais teto salarial para contratar outros jogadores.

Como agente livre, Beal planeja assinar com os Clippers um contrato de dois anos e US$ 11 milhões (R$ 61 milhões), disse seu agente, Mark Bartelstein, à ESPN.

O Los Angeles Clippers tem sido um dos principais protagonistas neste mercado de transferências, buscando reforçar um elenco que conta com os veteranos James Harden e Kawhi Leonard.

A franquia, de propriedade do bilionário Steve Ballmer, já havia fortalecido seu "frontcourt" com a chegada dos pivôs John Collins e Brook Lopez, vindos de Utah Jazz e Milwaukee Bucks, respectivamente.

Lakers, Heat, Bucks e Timberwolves foram outros times interessados em contar com Beal, informou a ESPN.

gbv/ma/aam/rpr