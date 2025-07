Dólar cai após relatos sobre possível destituição do presidente do Fed

O dólar caiu, nesta quarta-feira (16), após informações da imprensa apontarem que Donald Trump poderia em breve destituir o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, o que colocaria em questão a independência do banco central dos Estados Unidos.

O presidente americano ainda não tomou uma decisão definitiva, de acordo com a Bloomberg, que cita um funcionário da Casa Branca segundo o qual Trump discutiu essa possível decisão na noite de terça-feira em uma reunião com republicanos do Congresso.

Depois de perder mais de 1% em relação ao euro, o dólar recuava 0,84% frente a esta moeda, para 1,1700 dólar, e 0,61% frente à libra, para 1,3466 dólar, por volta das 15h40 GMT (12h40 no horário de Brasília).

