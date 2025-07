Atlético de Madrid anuncia contratação de Johnny Cardoso, ex-Inter

O Atlético de Madrid anunciou, nesta quarta-feira (16), a contratação do volante americano Johnny Cardoso, ex-jogador do Internacional de Porto Alegre, que estava no Betis.

Cardoso assinou com o clube 'colchonero' até 2030. O valor da transferência não foi divulgado.

O jogador, nascido em Denville (Nova Jersey, Estados Unidos), mas de ascendência brasileira, passou pela base do Avaí e do Criciúma antes de chegar ao Inter, onde estreou como profissional em setembro de 2019.

Cardoso defendeu o Colorado em 144 jogos até se transferir para o Betis, em janeiro de 2024.

No anúncio da contratação, o Atlético o descreveu como um "volante com grande recuperação de bola, boa distribuição e chegada".

Em sua passagem pelo Betis, Cardoso foi um dos pilares da equipe que na temporada passada foi vice-campeã da Liga Conferência, derrotada pelo Chelsea.

Pela seleção dos Estados Unidos, estreou em novembro de 2020 em um amistoso que terminou em 0 a 0 contra o País de Gales. Desde então, foram 22 jogos pelo 'Team USA', com os títulos da Liga das Nações da Concacaf em 2023 e 2024.

Johnny Cardoso é o terceiro reforço confirmado do Atlético de Madrid para a próxima temporada, depois das chegadas do lateral italiano Matteo Ruggeri e do ponta-esquerda espanhol Álex Baena.

O clube espanhol também já chegou a acordo com o Botafogo para a contratação do meia-atacante argentino Thiago Almada, que ainda terá que passar por exames médicos antes de assinar.

