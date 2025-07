Ministério do Interior sírio anuncia novo cessar-fogo em Sweida

As autoridades sírias anunciaram um novo cessar-fogo em Sweida nesta quarta-feira (16), onde novos episódios de violência foram relatados após o envio de forças governamentais e grupos aliados para esta cidade predominantemente drusa no sul do país.

Uma fonte do Ministério do Interior, citada pela agência de notícias oficial Sana, anunciou que "foi alcançado um acordo para um cessar-fogo em Sweida e a instalação de postos de controle de segurança na cidade".

O cessar-fogo inicial declarado na terça-feira não entrou em vigor.

Segundo uma ONG, a violência causou mais de 300 mortes desde domingo.

