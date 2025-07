Paraguai está 'recuperando' seu lugar na América Latina, diz seu presidente em Londres

O presidente do Paraguai, Santiago Peña Nieto, afirmou nesta quarta-feira(16) em Londres, durante uma conferência organizada por uma instituição britânica, que seu país está "recuperando" seu lugar na América Latina, em uma viagem cujos objetivos incluem, entre outros, atrair investimentos.

"Decidimos não ser tímidos, levantar a voz e mostrar esta bela joia escondida no coração da América do Sul, onde há tanto potencial", disse Peña Nieto em um discurso de quase meia hora para empresários e políticos no Institut of Directors, perto do Piccadilly Circus.

Peña Nieto iniciou uma visita de dois dias a Londres na terça-feira, com uma audiência agendada para esta quarta com o rei Charles III e diversas reuniões empresariais e comerciais.

O discurso de Peña Nieto foi organizado pela Canning House, uma instituição britânica fundada em 1943 dedicada a questões sociais, políticas e econômicas relacionadas à América Latina.

"Estamos recuperando nosso lugar na América Latina e, por que não, nosso lugar no mundo", afirmou Peña Nieto.

"Por muitas décadas, neste processo silencioso de reconstrução, de expansão institucional, mantivemos uma postura muito discreta, muito tímida", acrescentou.

Peña Nieto destacou ainda que o "Paraguai apresentará uma grande oportunidade para outros países, e particularmente para empresas, que buscam compensar seus ajustes na pegada de CO2".

Segundo o porta-voz do presidente, Guillermo Grance, o Paraguai "é o único país do mundo que possui energia 100% livre, limpa e renovável".

psr/mb/jc/aa