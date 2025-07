Conferência sobre Estado palestino será realizada a nível ministerial na ONU em julho

A conferência internacional sobre o futuro do Estado palestino acontecerá no final de julho na sede da ONU em Nova York, a nível ministerial, antes de uma "cúpula" entre líderes em setembro, indicou uma fonte diplomática.

Esta conferência, copresidida pela França e pela Arábia Saudita, estava inicialmente agendada para junho, a nível de chefes de Estado e de Governo, mas foi adiada de última hora devido à guerra de 12 dias entre Israel e Irã.

Por fim, uma primeira reunião de ministros acontecerá nos dias 28 e 29 de julho em Nova York, antes de uma "cúpula" de líderes em setembro, seja nessa cidade ou em Paris, "diante da Assembleia Geral da ONU", segundo a fonte diplomática.

Segundo a fonte, a conferência internacional deverá permitir "a recriação de uma dinâmica diplomática e de uma perspectiva política para a implementação da solução de dois Estados", um israelense e um palestino.

Também deve trabalhar no "reconhecimento do Estado da Palestina" por países que ainda não o fizeram, "especialmente a França", e "na normalização e integração regional de Israel com países árabes e muçulmanos", acrescentou.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu na semana passada o reconhecimento conjunto de um Estado palestino pela França e pelo Reino Unido.

Outras questões a serem abordadas incluem a reforma da Autoridade Palestina e o desarmamento do Hamas, de acordo com esta fonte.

