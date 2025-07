CEO da Nvidia afirma que IA 'está transformando todas as indústrias'

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou nesta quarta-feira (16) em uma exposição em Pequim que a Inteligência Artificial (IA) "está transformando todas as indústrias" e elogiou a China como "catalisador do progresso global" na área.

O executivo do grupo de tecnologia americano anunciou na terça-feira a retomada das vendas de chips H20 para IA à China, suspensa pelas restrições às exportações impostas pelo governo dos Estados Unidos.

"A IA está transformando todas as indústrias, da pesquisa científica à saúde, passando pela energia, transporte e logística", afirmou Huang.

O empresário elogiou a inovação "super-rápida" da China, que no início do ano surpreendeu o setor com o lançamento do DeepSeek, um modelo de IA de código aberto comparável aos americanos, mas construído com componentes menos sofisticados.

"A IA de código aberto da China é um catalisador do progresso global, dando a cada país e a cada indústria a oportunidade de se unir à revolução da IA", disse Huang.

Diante das turbulências globais provocadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos, a China está usando a Exposição Internacional de Cadeias de Suprimento para promover sua imagem como defensora do livre comércio.

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, aproveitou o evento para criticar os países que "estão interferindo no mercado (...) usando medidas como a imposição de tarifas".

"Precisamos construir um consenso compartilhado no desenvolvimento, nos opormos de maneira firme à politização (...) das questões econômicas e comerciais", declarou.

Huang é um dos protagonistas do evento. A Nvidia se tornou esta semana a primeira a atingir um valor de mercado de 4 trilhões de dólares.

A empresa com sede na Califórnia produz alguns dos semicondutores mais avançados do mundo, mas não pode vender seus melhores modelos à China devido aos temores americanos de que Pequim possa utilizá-los para avançar em suas capacidades militares.

Neste cenário, a Nvidia desenvolveu os chips H20 especificamente para exportação à China. Em abril, no entanto, o governo de Donald Trump endureceu as exigências para as licenças de exportação.

Na véspera, Huang declarou ao canal estatal chinês CCTV que o governo americano finalmente havia aprovado as licenças da empresa para comercializar os H20 no país asiático.

"Estou ansioso pelo momento de despachar os H20, por isso estou muito feliz com esta excelente notícia", afirmou.

pfc-oho/pbt/tym/dbh/atm/fp