Pelo menos 19 civis drusos morrem por disparos das forças governamentais sírias

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) disse que as forças do governo sírio mataram 19 civis drusos em Sweida nesta terça-feira (15), 12 deles na casa de hóspedes de uma família no sul da cidade.

As forças do governo se posicionaram na manhã desta terça-feira na cidade, até então controlada por combatentes locais, e pediram um cessar-fogo, alegando que queriam restaurar a calma após dois dias de confrontos entre combatentes drusos e beduínos que deixaram cerca de 100 pessoas mortas.

"Membros dos Ministérios da Defesa e do Interior executaram 12 cidadãos depois de invadir a casa de hóspedes da família Radwan na cidade de Sweida", disse o OSDH, com sede no Reino Unido, que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

Um vídeo não verificado que circula nas redes sociais mostra pelo menos 10 pessoas em roupas civis cobertas de sangue dentro da casa de hóspedes. Fotos de drusos proeminentes estão espalhadas pelo imóvel, junto com móveis quebrados.

A organização também disse que um grupo armado afiliado às forças do governo executou "quatro civis drusos, incluindo uma mulher, na pousada Mazlouma, no vilarejo de Thaala", na província de Sweida.

O OSDH relatou ainda que outro grupo armado ligado aos serviços de segurança matou a tiros três homens perto da rotatória de al-Basha, ao norte da cidade de Sweida, na presença da mãe deles.

Não houve reação das autoridades sírias até agora.

