Volante inglês Jordan Henderson assina com o Brentford

O volante Jordan Henderson, ex-capitão do Liverpool e jogador da seleção da Inglaterra, foi anunciado pelo Brentford nesta terça-feira (15), cinco dias depois da confirmação de sua saída do Ajax.

De volta ao futebol inglês dois anos depois de deixar os 'Reds', Henderson assinou um contrato de duas temporadas com clube londrino.

O experiente volante, de 35 anos, chega para repor a saída do dinamarquês Christian Norgaard, que se transferiu para o Arsenal.

"Quando ficamos sabendo da disponibilidade de Jordan, foi uma decisão fácil de tomar", declarou Keith Andrews, novo técnico do Brentford.

Ao longo de seus 12 anos no Liverpool, Henderson participou das conquistas da Liga dos Campeões da Europa em 2019 e do Campeonato Inglês em 2020, entre ouros títulos.

"Depois de dois anos fora, continuo com a chama acesa para voltar a jogar a Premier League", declarou o jogador, que saiu para o futebol saudita em 2023, quando assinou com o Al-Ettifaq.

No entanto, Henderson ficou apenas seis meses na Arábia, até se transferir em janeiro de 2024 para o Ajax, clube pelo qual disputou 57 jogos.

Apesar de ainda ter mais um ano de contrato com os holandeses, ele chegou a acordo para uma rescisão e ficou livre no mercado até acertar com o Brentford.

Henderson tem 84 jogos pela seleção inglesa. Depois de não disputar a Eurocopa de 2024, voltou a ser convocado este ano, com a chegada do técnico Thomas Tuchel, e participou dos três jogos da equipe até aqui nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

