EUA condena ataque com drones a campo de petróleo operado por empresa americana no Iraque

Os Estados Unidos condenaram nesta terça-feira (15) um ataque com drones que levou à suspensão das operações em um campo de petróleo operado por uma empresa americana no Iraque.

"Os Estados Unidos condenam os recentes ataques com drones em todo o Iraque", incluindo ataques contra "infraestruturas críticas" em campos de petróleo na região do Curdistão, declarou no X a embaixada americana no Iraque.

A delegação diplomática declarou que "esses ataques são inaceitáveis" e instou o Iraque a impedir estas ações.

Uma explosão causada por um drone obrigou a empresa americana HKN Energy a suspender as operações em um campo na região autônoma do Curdistão iraquiano nesta terça-feira, após um drone ter sido interceptado na segunda-feira perto do aeroporto de Erbil, onde tropas americanas estão mobilizadas.

cbg/th/bfi/vl/an/zm/jc