México critica tarifa sobre tomates imposta pelos EUA

Os Estados Unidos impuseram tarifas de 17% sobre a maioria dos tomates frescos importados do México, anunciou nesta segunda-feira o Departamento do Comércio americano, uma decisão que o governo mexicano chamou de "injusta".

Em 15 de abril, o Departamento do Comércio anunciou que se retiraria em um prazo de 90 dias do Acordo de Suspensão da Investigação Antidumping sobre Tomates Frescos do México, de 2019, que permite que produtores mexicanos exportem tomate, conhecido em algumas regiões como jitomate, ao país vizinho sem pagar tarifas antidumping.

Washington alertou, então, que aplicaria a partir de 14 de julho uma sobretaxa "de 20,91% sobre a maioria das importações de tomate procedentes do México", mas a taxa acabou sendo reduzida a 17%.

A medida "vai de encontro aos interesses não apenas dos produtores mexicanos, mas também da indústria americana", afirmaram em comunicado conjunto as secretarias de Economia e Agricultura do México. Ambos os ministérios manifestaram seu "desacordo com a decisão anunciada hoje, uma vez que a consideram injusta", diz o texto.

O comunicado também nega o argumento de Washington de "prática desleal" por parte do México, e atribui o sucesso do tomate mexicano à sua qualidade.

O governo do México reiterou sua disposição de continuar negociando com os Estados Unidos e de apoiar os produtores mexicanos, para limitar o impacto da tarifa, anunciou a presidente Claudia Sheinbaum na manhã de hoje, sem detalhar como o governo vai ajudar os produtores de tomate, concentrados, principalmente, nos estados de Sinaloa e Sonora.

O México está entre os primeiros países aos quais Donald Trump impôs tarifas desde janeiro. O presidente americano taxou os produtos mexicanos em 25%, para pressionar o país a reforçar o combate ao tráfico de fentanil e à imigração ilegal, mas suspendeu boa parte desses encargos - sobretudos aos produtos protegidos pelo T-MEC - para iniciar negociações.

No último sábado, Trump enviou uma carta a Claudia em que ameaça aplicar sobretaxas de 30% a partir de 1º de agosto.

