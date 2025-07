Milan anuncia a contratação de Luka Modric

O Milan anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do meia croata Luka Modric, que assinou até o final de junho de 2026 com opção de renovação por mais um ano.

Depois de 13 temporadas no Real Madrid, Modric, que completará 40 anos em setembro, aceita assim um novo desafio na carreira, depois de conquistar 28 títulos com a camisa merengue, entre eles seis Ligas dos Campeões.

Depois de disputar a Copa do Mundo de Clubes, em que o Real Madrid foi eliminado na semifinal pelo Paris Saint-Germain (4 a 0), o experiente croata passou por exames médicos em Milão antes de ser anunciado oficialmente pelo 'rossonero'.

"Estou muito feliz de estar aqui para começar um novo capítulo na minha carreira", declarou o jogador em um vídeo publicado nas redes sociais do Milan.

Modric será comandado pelo técnico Massimiliano Allegri, que acaba de assumir a equipe com a missão de levar o histórico clube lombardo de volta à Champions, depois de terminar a temporada com a decepcionante oitava colocação no Campeonato Italiano.

Campeão da Supercopa da Itália em janeiro, mas derrotado na final da Coppa Italia em maio pelo Bologna, o Milan também tem como objetivo voltar a conquistar o 'Scudetto', que não vem desde 2022.

Modric é a segunda contratação do Milan para a próxima temporada, depois da chegada do jovem volante Samuele Ricci, de 23 anos, que estava no Torino.

O clube precisa suprir a saída do meio-campista holandês Tijjani Reijnders, um de seus melhores jogadores na última temporada, que em junho foi para o Manchester City.

