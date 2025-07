Mais de 100 mortos no Paquistão desde junho devido à estação das monções

Mais de 100 pessoas, quase metade delas crianças, morreram no Paquistão desde o início da temporada de monções no final de junho, segundo dados do governo publicados nesta segunda-feira (14).

Entre 26 de junho e 14 de julho, 111 pessoas, incluindo 53 crianças, morreram em todo o país por conta de eletrocussões e inundações repentinas, de acordo com a Autoridade de Gerenciamento de Desastres.

Em Punjab, a província mais povoada com quase 130 milhões de habitantes, e fronteiriça com a Índia, registra-se o balanço mais alto, precisou a mesma fonte.

O serviço de meteorologia emitiu um alerta de mais chuvas no norte e leste, com possibilidade de inundações em áreas urbanas, deslizamentos de terra e danos potenciais devido a fortes ventos.

O Paquistão é um dos países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, e seus 255 milhões de habitantes enfrentam vários extremos cada vez mais frequentes.

A temporada de monções entre julho e setembro fornece de 70 a 80% da precipitação anual do sul da Ásia e é vital para a subsistência de milhões de agricultores em uma região com cerca de 2 bilhões de pessoas.

No entanto, o Paquistão ainda tem dificuldades para se recuperar das devastadoras inundações de 2022, que afetaram quase um terço do pais e mais de 33 milhões de pessoas.

Cerca de 1.700 pessoas morreram na época e grande parte das plantações foi perdida.

