Segue a busca por desaparecidos em naufrágio na República Dominicana

Equipes de resgate da República Dominicana mantinham, neste domingo (13), a esperança de encontrar mais sobreviventes do naufrágio de uma embarcação que se acidentou enquanto estava a caminho de Porto Rico no terceiro dia de buscas por desaparecidos.

Inicialmente, as autoridades estimaram que viajavam a bordo da embarcação entre 40 e 50 migrantes, segundo relatos de sobreviventes, mas o número exato de ocupantes ainda não foi confirmado.

Neste domingo, a Defesa Civil reiterou o número de haitianos e dominicanos resgatados com vida, enquanto seis corpos, incluindo o de uma criança, foram recuperados.

"Tivemos milagres de pessoas aparecendo depois de quatro, cinco ou seis dias", disse à AFP o diretor da Defesa Civil, Juan Salas, referindo-se à possibilidade de encontrar mais sobreviventes.

Salas observou que vários dos resgatados disseram ter visto outras pessoas vivas na água. Portanto, ele não descarta a possibilidade de que alguns migrantes possam ter se agarrado a objetos flutuantes ou conseguido chegar à costa.

"Por isso, o raio de ação foi ampliado. Hoje, vão sobrevoar a área novamente com aeronaves maiores", enfatizou Salas.

As vítimas viajavam em uma 'yola', nome dado a pequenos barcos de pesca normalmente usados para transportar migrantes sem documentos para Porto Rico, que tem o status de Estado livre associado dos Estados Unidos.

Uma 'yola' pode transportar até 100 pessoas.

A Marinha dominicana informou que eles estavam "tentando viajar ilegalmente para Porto Rico, na costa de Juanillo, província de La Altagracia", na ponta leste da ilha, bem perto de Punta Cana.

A rota tem aproximadamente 130 km até Porto Rico. A migração irregular a partir da República Dominicana com destino a Porto Rico tem sido um fenômeno crescente na última década.

As 'yolas' são construídas com madeira e fibra de vidro, e as autoridades alertam que não cumprem com as medidas de segurança. Contudo, um traslado até Porto Rico pode ter um custo superior 7.000 dólares (R$ 39.000, na cotação atual), segundo informações publicadas pela imprensa.

