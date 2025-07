Chefe da diplomacia russa conversa sobre a Ucrânia em Pequim

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, se reuniu, neste domingo (13), com seu contraparte chinês em Pequim para conversar, entre outros temas, sobre a Ucrânia e as "relações com os Estados Unidos", segundo Moscou.

Sergei Lavrov e Wang Yi "falaram das relações com os Estados Unidos e das perspectivas de solução da crise ucraniana", informou o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado.

O alto funcionário russo estava na capital chinesa, neste domingo, após ter realizado uma visita oficial à Coreia do Norte nos dias anteriores.

A China, aliada diplomática e economia da Rússia, nunca denunciou a invasão russa à Ucrânia em 2022, tampouco instou o Kremlin a retirar suas tropas.

No entanto, Pequim pede regularmente a cessação dos combates e acusa as potências ocidentais de alimentar o conflito através da entrega de armas à Ucrânia.

A China se apresenta oficialmente como neutra, mas vários aliados de Kiev consideram que Pequim aporta um apoio vital a Moscou.

O Ministério russo das Relações Exteriores informou que Sergei Lavrov e Wang Yi conversaram neste domingo sobre outros "temas candentes", como "o conflito israelense-iraniano e a situação na península coreana".

