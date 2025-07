Cavernas do Peruaçu, em MG, são inscritas no patrimônio mundial da Unesco

As Cavernas do Peruaçu, uma extensão de cânions e cavernas adornadas com arte rupestre pré-histórica no norte de Minas Gerais foram inscritas, neste domingo (13), na lista do patrimônio mundial da Unesco, anunciou a organização internacional.

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu se estende por cerca de 56.500 hectares de paisagens repletas de cavernas colossais. Algumas, com até seis quilômetros de extensão, estão entre os maiores espaços subterrâneos do mundo, segundo a Unesco.

Em sua distinção, o organismo das Nações Unidas reconheceu a "beleza natural excepcional" das Cavernas do Peruaçu e as qualificou como um exemplo "de destaque das etapas principais da história da Terra".

"O parque se encontra na interseção dos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, abriga mais de 2.000 espécies de plantas e animais, incluindo muitas ameaçadas", informou a Unesco.

Com seus cânions, galerias e água permanente, o vale do Peruaçu favoreceu a ocupação humana há 12.000 anos. Pinturas nas rochas, em diferentes estilos, abundam na região.

Enquanto os primeiros habitantes eram caçadores, evidências arqueológicas e pinturas atestam o cultivo de milho, tabaco, algodão e grãos, entre outros, em tempos mais recentes, informou a Unesco.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão encarregado da gestão dos parques nacionais no Brasil, os indígenas Xacriabás conheciam o vale como "Peruaçu", com o significado aparente de "buraco grande", em alusão ao cânion ou às grandes cavernas formadas em rocha calcária da região.

Entre as 30 candidaturas examinadas este ano pelo comitê do Patrimônio Mundial, reunido em Paris até este domingo, também estão os castelos do rei Luís II da Baviera, na Alemanha, assim como paisagens culturais em Camarões e no Malauí.

