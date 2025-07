PSG e Chelsea se enfrentam pelo título mundial

Paris Saint-Germain e Chelsea disputam neste domingo o título da primeira Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes, uma chance para os franceses encerrarem sua temporada histórica com chave de ouro ou para os ingleses consolidarem seu retorno à elite do futebol mundial.

Um dos principais projetos da Fifa irá coroar um novo campeão no Estádio MetLife (o jogo está marcado para as 16h, horário de Brasília), nos arredores de Nova York, após um mês de grandes jogos e grandes surpresas, mas também de reclamações sobre o cansaço dos jogadores e as altas temperaturas nos Estados Unidos.

Os parisienses entram em campo como francos favoritos após exibirem um futebol hipnotizante ao longo da temporada, a melhor de sua história, na qual venceram tudo na França e conquistaram sua primeira Liga dos Campeões da Europa.

Luis Enrique e companhia esperam encerrar a temporada com um quarto título e seu primeiro Mundial, enquanto os 'Blues' de Enzo Maresca vão lutar para serem campões do mundo pela segunda vez, após a edição de 2021 sob o antigo formato anual de sete equipes.

Além disso, o campeão vai embolsar US$ 125 milhões (cerca de R$ 695 milhões pela cotação atual), um dos bônus da Fifa para atrair especialmente os clubes europeus, que inicialmente estavam relutantes em participar porque o torneio, programado para ocorrer a cada quatro anos, coincide com o fim de sua temporada extenuante.

- Dembélé imparável -

Sem tirar o pé do acelerador, exceto na inesperada derrota por 1 a 0 para o Botafogo na fase de grupos, uma das maiores surpresas do torneio, o PSG tem mostrado sua insaciabilidade jogo após jogo.

Luis Enrique teve a sorte de contar com o retorno de Ousmane Dembélé, agora recuperado de uma lesão muscular e caminhando com passos firmes rumo à conquista da Bola de Ouro após uma temporada espetacular (35 gols e 16 assistências em 52 partidas).

O atacante francês deu show na goleada por 4 a 0 sobre o Real Madrid nas semifinais e deve liderar um ataque que já derrotou o Atlético de Madrid (4 a 0), a Inter Miami de Lionel Messi (4 a 0) e o Bayern de Munique (2 a 0).

Mas os reis da Europa, impulsionados pelo dinheiro vindo do Catar, estão indo tão bem que a boa fase do 'Mosquito' não é sua única chance de fazer história: contam com um meio-campo brilhante composto por João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz.

"Esta partida é uma oportunidade de ouro. Não sabemos (...) se teremos outra chance de jogar neste campeonato", disse o capitão brasileiro Marquinhos na sexta-feira, que deverá ter ao seu lado na zaga o compatriota Lucas Beraldo após a suspensão do equatoriano Willian Pacho.

- "Confiamos em nossas armas" -

Mas o PSG terá como obstáculo um Chelsea menos brilhante, que subiu degrau a degrau com a obsessão de retornar à primeira linha do futebol mundial, depois de gastar mais dinheiro do que qualquer outro em contratações desde que o bilionário americano Todd Boehly comprou o clube em 2022.

"Não será uma partida simples, de jeito nenhum", alertou Luis Enrique. "Vai ser complicado porque, na minha opinião, eles são semelhantes a nós nos aspectos mais importantes do jogo".

Sob o comando de Maresca, que assumiu no início da temporada, o time londrino recuperou a proeminência ao terminar em quarto lugar no campeonato inglês, se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2022 e conquistar seu primeiro título desde 2021, a Conference League.

Conseguiu isso explorando o talento de um elenco muito jovem — o segundo mais jovem da Copa do Mundo de Clubes, com uma média de idade de 23,3 anos — que inclui os meio-campistas Enzo Fernández, Moisés Caicedo e Cole Palmer, além do ponta Pedro Neto.

Vítimas de outra derrota surpreendente nos Estados Unidos, ao perderem para o Flamengo (3 a 1) na primeira fase, os 'Blues' derrotaram o Benfica (4 a 1) nas oitavas de final e, em seguida, acabaram com o sonho sul-americano de ter um finalista ao eliminar Palmeiras (2 a 1) e Fluminense (2 a 0).

Maresca, que está confiante na recuperação de Caicedo após uma lesão no tornozelo, e seus jogadores reconhecem que enfrentarão o melhor time do mundo, mas o futebol é cheio de surpresas.

"Sabemos o time que vamos enfrentar, mas confiamos nas nossas armas", garantiu Fernández.

Prováveis escalações:

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz - Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Chelsea: Robert Sánchez - Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella - Moisés Caicedo, Enzo Fernández - Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku - João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Alireza Faghani (AUS).

raa/ag/aam