Iga Swiatek, a séria e tímida polonesa que entra nas quadras embalada pelo rock

A polonesa Iga Swiatek, que aos 24 anos realizou o sonho de ser campeã em Wimbledon neste sábado (12), é uma jogadora discreta, no estilo do lendário sueco Bjorn Borg, que dominou o tênis masculino na década de 1970.

Com um pai remador, Tomasz, que competiu nas Olimpíadas de Seul em 1988, havia a chance de Iga se dedicasse a alguma modalidade esportiva.

Em diversas entrevistas, a jogadora polonesa explicou que foi seu pai quem a incentivou a jogar tênis, ao lado de sua irmã mais velha, Agata.

"Meu pai sempre amou tênis e queria que suas filhas jogassem. E eu queria vencer minha irmã. Acho que sempre fui muito competitiva", afirmou ela certa vez.

Iga Swiatek começou a jogar tênis aos seis anos de idade. Na adolescência, ela percebeu que tinha um futuro com a raquete, ao obter resultados expressivos em torneios juvenis, incluindo uma vitória nas duplas em Roland Garros em 2018 e em simples em Wimbledon nesse mesmo ano.

Isso reforçou sua decisão de seguir carreira profissional. E nessa busca, ela conquistou seu sexto título de Grand Slam neste sábado, tendo vencido quatro vezes em Roland Garros e uma no US Open. Agora, ela só precisa conquistar o Aberto da Austrália, onde chegou às semifinais duas vezes.

"Depois do meu primeiro Grand Slam Junior em Roland Garros e da sensação de estar cercada por todos os grandes campeões, saí de Paris pensando que só queria me esforçar mais e melhorar. Mas na verdade nunca acreditei totalmente. Acho que, se eu fosse americana, teria acreditado muito mais em mim mesma desde jovem", disse ela numa ocasião.

- Tênis como conexão -

O tênis a ajudou a se conectar mais com os demais, e ela o usou nesse sentido.

"Eu sempre fui introvertida quando era mais jovem. Achava que precisava de algo para conversar com outras pessoas. Essa provavelmente foi a minha motivação", disse ela.

O comportamento sério que ela costuma exibir durante as partidas contrasta com seu lado mais visceral e menos suave quando se trata de música. Iga Swiatek é fã de heavy metal e hard rock.

Antes das partidas, ela se motiva ouvindo bandas como AC/DC e Led Zeppelin, o que a ajuda a relaxar.

Mas essa é a música antes dos jogos, diferente do que ela ouve fora das quadras.

"Antes das partidas, eu ouço rock: Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin, Lenny Kravitz, Guns N' Roses. Mas fora das quadras, eu ouço pop e blues", disse ela em entrevista à BBC.

"A música pode influenciar a mente e o corpo, e o rock, em particular, me ajuda a aumentar meus níveis de energia. Virou parte da minha rotina", disse ela em outra entrevista.

Iga já disse algumas vezes que ama gatos e que, se não fosse tenista, gostaria de trabalhar com animais.

Nas redes sociais, ela compartilhou fotos com seu gato e menciona que a calma que eles transmitem a ajuda a se desconectar do estresse do circuito.

Quando venceu Roland Garros em 2020, ela se lembrou do seu gato.

"Espero que ele esteja assistindo. Ele não está aqui, mas espero que esteja me assistindo de casa", disse ela.

Seu gato, sem dúvida, ficará feliz com sua vitória em Wimbledon.

