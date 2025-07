Málaga desiste de ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2030

A cidade de Málaga retirou sua candidatura para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, que será realizada na Espanha, Portugal e Marrocos, devido às obras necessárias no estádio La Rosaleda, anunciou o prefeito Francisco de la Torre em entrevista coletiva neste sábado (12).

"Acreditamos que a atitude mais responsável, prudente e sensata seja a de retirar a candidatura da cidade de Málaga para sediar a Copa do Mundo de 2030", anunciou De la Torre, acompanhado por representantes do Conselho Provincial de Málaga e do Governo Regional da Andaluzia, instituições públicas proprietárias do estádio.

La Rosaleda, casa do Málaga CF, atualmente na segunda divisão espanhola, foi um dos onze estádios espanhóis selecionados para receber jogos do Mundial que será disputado daqui a cinco anos.

No entanto, para isso, La Rosaleda teria que passar por obras que exigiriam a mudança do clube para outro estádio com capacidade para 12.500 espectadores, pequeno demais para acomodar seus mais de 25.000 sócio-torcedores.

"Se a Copa do Mundo representa um risco para o clube e um problema para a torcida, não vale a pena continuar (...) Se tivermos que escolher entre a Copa do Mundo e o clube, escolhemos o clube, a torcida", acrescentou o prefeito.

O orçamento alocado para as obras era de 270 milhões de euros (cerca de R$ 1,75 bilhão pela cotação atual), mas o prefeito garantiu que a decisão não foi motivada por "economizar dinheiro".

