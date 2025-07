Alemanha e França instam UE a negociar com EUA após anúncio de tarifas de Trump

Alemanha e França instaram a União Europeia, neste sábado (12), a negociar com os Estados Unidos após as ameaças do presidente Donald Trump de impor tarifas de 30% sobre os produtos europeus a partir de 1º de agosto.

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou a "forte desaprovação" de seu país ao anúncio de seu homólogo americano.

Ao lembrar que a UE vem negociando com Washington há várias semanas "com base em uma oferta sólida e de boa-fé", Macron afirmou que "cabe mais do que nunca à Comissão afirmar a determinação da União em defender categoricamente os interesses europeus".

O presidente francês pediu à Comissão Europeia, responsável pelas negociações em nome dos 27 Estados-membros da UE, que "acelere a preparação de contramedidas confiáveis, mobilizando todos os instrumentos à sua disposição", "caso não se chegue a um acordo antes de 1º de agosto".

A ministra da Economia alemã, Katherina Reiche, pediu à UE que "negocie pragmaticamente uma solução com os Estados Unidos no tempo restante, que se concentre nos principais pontos de discórdia".

A Alemanha está na vanguarda das repercussões da ofensiva comercial dos EUA porque sua economia depende fortemente das exportações para os Estados Unidos, especialmente nas indústrias química, farmacêutica, automotiva, siderúrgica e de fabricação de máquinas.

Na Itália, o principal sindicato agrícola do país, Coldiretti, estimou que as tarifas de 30% anunciadas por Trump poderiam custar às famílias americanas e à indústria agroalimentar italiana até 2,3 bilhões de euros (US$ 2,68 bilhões ou R$ 14,9 bilhões).

