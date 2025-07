Manchester recebe filhos pródigos do Oasis como heróis

Em um dia radiante e festivo em Manchester, mais de 80 mil pessoas receberam nesta sexta-feira (11) como heróis seus filhos pródigos do Oasis, que se apresentaram em sua cidade natal pela primeira vez em 16 anos.

Fãs antigos e de gerações mais novas se reuniram nessa cidade do norte da Inglaterra para presenciar o retorno dos irmãos Gallagher e cantar em alto e bom som sucessos como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Supersonic".

Cerca de três horas antes da abertura dos portões, centenas de fãs já esperavam para o primeiro dos cinco shows em Heaton Park, todos com ingressos esgotados.

Alguns tiveram a sorte de encontrar um lugar à sombra das árvores, mas outros recorriam a leques e pequenos ventiladores para amenizar o calor de 30°C, algo incomum nessa cidade.

No 15º lugar da fila estava Lisa, uma moça de 23 anos que havia viajado da cidade francesa de Saint-Etienne com um grupo de amigas.

"Foi como a grande oportunidade de nossas vidas, jamais pensamos que poderíamos vê-los ao vivo", afirmou a jovem, que estava há seis horas na fila.

A cidade vivia um clima de grande expectativa pelo "Dia Oasis" desde que os irmãos Gallagher -- o vocalista Liam e o guitarrista Noel -- anunciaram no ano passado que tinham feito as pazes e reuniriam novamente o lendário grupo de britpop.

Jack Johnson, um estudante de 17 anos que tinha apenas um ano quando a banda se separou após o enésimo conflito entre os irmãos, lembra-se perfeitamente de como recebeu a notícia.

"Estávamos ligando uns para os outros: 'Oh meu Deus, oh meu Deus, o que está acontecendo?", contou. "Ainda estamos assombrados de estarmos aqui", acrescentou.

Embora a maior parte dos presentes recorresse à água e aos sorvetes para se refrescar, alguns deram início à festa horas antes.

"Estou me hidratando com um pouco de gim, um pouco de vodca e um pouco de limonada", afirmou Sarah Fisher, uma mulher de 45 anos de Loughborough, no centro de Inglaterra.

"O calor é um pouco demais, mas passei filtro solar e coloquei o meu chapéu", brincou.

A atmosfera faz com que ela se lembre da lendária apresentação de 1996 que o grupo fez no antigo estádio Maine Road, onde o Manchester City jogava à época, e à qual foi quando era adolescente.

- 'Uma onda muito boa' -

Estima-se que 400 mil pessoas comparecerão às cinco apresentações programadas em Manchester.

O eletricista Alan Clarke, de 50 anos, e Paul Smith, de 41, se conheceram na fila, mas já são "melhores amigos", afirmou o primeiro.

Ele ostenta uma camiseta do Oasis que comprou em um show em 1996. "Ainda me cai bem, embora agora eu esteja mais velho e mais gordo", brincou.

O entusiasmo se estende por toda a cidade, tomada pelos fãs de Oasis desde 24 horas antes dos primeiros acordes de guitarra começarem a rugir.

"Está todo mundo louco", declarou Andre Meyer, que voou de Hamburgo, na Alemanha, para o show.

"A cidade está cheia de fãs, com uma onda muito boa", garantiu este homem, cuja longa barba esconde parcialmente sua camisa com a estampa de Liam Gallagher.

- 'Vou chorar' -

Os Gallagher estão onipresentes nestes dias em Manchester, tanto em cartazes espalhados pelas ruas quanto em um mural enorme pintado no barrio Northern Quarter.

Nico, de 28 anos, aproveitava para tirar fotos diante desse mural. Sobre o show, ele apenas tinha certeza de uma coisa: "Vou chorar", disse o jovem, que veio de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Para o adolescente Jonah Saw, vocalista de uma banda local chamada Unit 17, a conexão do grupo com Manchester é "tudo".

"Saí do ventre de minha mãe ouvindo Oasis, estou tão emocionado", garantiu, enquanto esperava em frente ao local do show.

Criado perto de Burnage, o bairro dos irmãos Gallagher, Shaw cresceu ouvindo histórias das apresentações lendárias do Oasis contadas por seu pai, que o acompanha na fila.

O jovem espera poder fazer o mesmo daqui a alguns anos. "Espero que haja a reunião dos 60 anos em uns 30 anos e levarei meus filhos, Noel e Liam", disse entre risos.

jwp/rlp/dbh/mel/rpr