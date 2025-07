Grand Canyon é evacuado em parte por propagação de incêndio florestal

A propagação de um incêndio florestal obrigou a esvaziar nesta sexta-feira (11) uma parte do famoso Grand Canyon, no sudoeste dos Estados Unidos, e as autoridades pediram aos visitantes que mantivessem a calma.

A progressão das chamas do incêndio batizado de White Sage, que começaram cerca de 50 km ao norte do Parque Nacional do Grand Canyon, no estado do Arizona, provocou a evacuação dos visitantes da Borda Norte.

"Os evacuados devem viajar com tranquilidade, a uma velocidade normal e permanecer apenas em estradas pavimentadas. O uso diurno da Borda Norte está fechado até segundo aviso", indicou o Serviço de Parques Nacionais (NPS, na sigla em inglês).

A Borda Sul do parque, a mais turística, continua acessível.

Jon Paxton, porta-voz do gabinete do xerife do condado de Coconino, declarou à AFP que as autoridades retiraram do local cerca de 40 pessoas e que muitos visitantes foram embora.

"Há um hotel e alguns negócios na zona de saída, mas eles próprios se retiraram antes da nossa chegada. A maioria das pessoas que evacuamos eram campistas", explicou.

O incêndio se propaga fora do Parque Nacional do Grand Canyon, mas se aproxima de Jacob Lake, Arizona, um povoado conhecido como a porta de entrada da Borda Norte.

O incêndio White Sage já queimou cerca de 400 hectares e ainda não está sob controle, segundo as autoridades, que publicaram imagens de grandes colunas de fumaça que se elevam sobre os arbustos da paisagem desértica.

O Grand Canyon, uma garganta avermelhada escavada pelo rio Colorado, é um dos locais turísticos mais visitados dos Estados Unidos, com quase cinco milhões de visitantes por ano.

Outro parque nacional do sudoeste do país, o Black Canyon of the Gunnison, no estado do Colorado, foi esvaziado completamente na quinta-feira devido a outro incêndio.

Este último, causado por um raio, já devastou mais de 600 hectares, alimentado por fortes ventos, vegetação muito seca e temperaturas muito altas.

Também foi emitido um alerta por temperaturas extremas esta semana para o parque do Grand Canyon, com temperaturas esperadas que poderiam superar os 46°C à sombra em alguns lugares.

Na terça-feira, um excursionista de 67 anos foi encontrado morto no parque. Enquanto correm as investigações, os primeiros elementos sugerem que sua morte estaria relacionada com o calor.

