Aos 45 anos, Venus Williams vai participar do WTA 500 de Washington

A tenista americana Venus Williams, que não joga há 16 meses, vai participar do WTA 500 de Washington (19 a 27 de julho), anunciaram os organizadores do torneio nesta sexta-feira (11).

Aos 45 anos, a ex-número 1 do mundo nunca anunciou sua aposentadoria oficialmente, mas se limita a jogar de maneira muito esporádica, a ponto de aparecer atualmente com o status de jogadora inativa no site da WTA.

"Venus vem a Washinton!", anunciou o torneio da capital dos Estados Unidos em seu site, com uma foto da emblemática jogadora.

"Estou muito feliz em aceitar o convite para o torneio de Washington. Há algo realmente especial em Washington, a energia, o público, a história", disse Venus em comunicado.

"Esta cidade sempre me mostrou amor e estou ansiosa para jogar lá de novo", afirmou.

Na última classificação oficial da mais velhas das irmãs Williams, em 17 de março deste ano, ela aparecia na 1.151ª posição no ranking da WTA.

O último torneio que Venus disputou foi o WTA 1000 de Miami de 2024, eliminada na primeira rodada pela russa Diana Shnaider em dois sets, com um duplo 6-3.

Irmã de Serena Williams, que também foi número 1 do mundo, Venus tem 49 títulos em seu currículo, sete deles de Grand Slam, entre 2000 e 2008 (cinco em Wimbledon e dois no US Open).

Seu primeiro jogo no circuito da WTA foi em 1994, no torneio de Oakland (Califórnia), e seu primeiro título foi em Memphis, em 1998.

Em Grand Slams, sua última participação foi em 2023, quando foi eliminada na primeira rodada tanto em Wimbledon como no US Open.

