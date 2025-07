Neymar continua vendendo camisas. Será capaz de salvar o Santos em campo?

Ao anunciar a esperada renovação de Neymar, o Santos lançou uma promoção: 30% de desconto nas camisas com o número 10 do craque. Resultado: estoque esgotado em cinco dias.

Neymar continua sendo um "rockstar" para a torcida santista, mas tem uma pergunta a responder: será capaz de corresponder em campo às expectativas, quando enquanto o Santos luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro?

Essa não é sua única missão.

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará de olho nele em seu planejamento para a Copa do Mundo de 2026. E já avisou em uma entrevista à Conmebol: "Ele tem que se preparar bem, tem tempo para fazer isso".

- "Seja seu herói" -

O Brasileirão retorna no sábado depois da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. O Santos de Neymar só joga na próxima quarta-feira, contra o Flamengo.

A situação do time paulista é difícil, na 15ª colocação com 11 pontos em 12 rodadas. O Vitória (16º) tem a mesma pontuação, mas pior saldo de gols.

Mais abaixo, na zona de rebaixamento estão Internacional (11 pontos), Fortaleza (10), Juventude (8) e Sport (3).

"Be your hero" (seja seu herói), dizia uma mensagem do Santos nas redes sociais no primeiro dia de treinos depois da pausa, com um vídeo de Neymar correndo em uma esteira com equipamentos para medir suas condições. O astro de 33 anos nessa frase tatuada nas costas.

Neymar renovou por seis meses, até o fim do ano.

"Eu não gosto de falar nada de futuro. Gosto de viver o presente (...) O presente agora é eu voltar ao meu 100%, eu estar bem, dentro de campo porque sei que ali é onde posso fazer diferença", disse o camisa 10 em uma atividade do Santos com sua família.

O 'Peixe' precisa dele mais do que de vender camisas, mas o dinheiro extra não faz mal: mais de 240 mil camisas foram vendidas desde que ele retornou ao clube, em janeiro.

Neymar terá nova companhia. O Santos contratou o volante Willian Arão e o lateral-direito Igor Vinícius como reforços e vendeu outros jogadores, como o venezuelano Yeferson Soteldo (Fluminense).

- "Arco e flecha" -

Cléber Xavier, técnico do Santos, mostrou confiança no potencial de Neymar. Não são só gols que ele espera do craque.

"Ele não é um cara que só arma. Ele é o arco e a flecha", disse o treinador em entrevista coletiva. "Ele faz as duas. Jogando com infiltração, jogando com organização por trás, com assistência, mas com o gol sempre dentro dessas características", analisou.

Castigado por lesões que o perseguem sem trégua, Neymar está longe de sua melhor forma em seu retorno ao Santos.

Nem arco, nem flecha. Sem gols e assistências no Brasileirão, ele esteve em campo em apenas quatro dos doze jogos da equipe, com 181 minutos no total. No Campeonato Paulista, entre janeiro e março, foram três gols e três assistências.

Um bom sinal: Neymar comandou com gol e assistência a vitória do Santos por 3 a 1 contra a Desportiva Ferroviária em amistoso na quinta-feira. Jogou 45 minutos.

- Virar o jogo -

Em seu último jogo no Brasileirão, no dia 1º de junho, Neymar foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Botafogo na Vila Belmiro.

O camisa dez estava retornando depois de um mês afastado. Tentou fazer um gol com a mão, mas foi flagrado pelo árbitro e recebeu cartão vermelho.

Havia o temor de que as negociações pela renovação fracassassem e esse fosse o adeus de Neymar ao Santos.

Agora o craque tem uma oportunidade de virar o jogo. Assim, quem comorou sua camisa poderá usá-la com orgulho.

