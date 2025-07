Rep. Dominicana resgata 17 pessoas após naufrágio de embarcação com migrantes

A Marinha Dominicana informou nesta sexta-feira (11) que resgatou 17 pessoas de uma embarcação com migrantes que tentavam chegar a Porto Rico.

Os trabalhos de resgate continuam, embora as autoridades ainda não tenham determinado o número total de tripulantes a bordo.

As "yolas", como são conhecidas essas pequenas embarcações de pesca, são normalmente usadas para transportar migrantes sem documentos para Porto Rico, um território não incorporado dos Estados Unidos, com status político de Estado Livre Associado.

A Marinha especificou que dez resgatados eram dominicanos e sete, haitianos.

"Tentavam viajar de forma ilegal para Porto Rico, na costa de Juanillo, província de La Altagracia", no extremo leste da ilha, muito perto de Punta Cana, segundo um comunicado. A rota tem aproximadamente 130 km até Porto Rico.

"Os esforços de busca e resgate continuam na área, com o objetivo de descartar a presença de mais pessoas na água", acrescentou a Marinha, pedindo "aos cidadãos que não se deixem se enganar por redes ilícitas de tráfico de pessoas, que expõem vidas humanas a situações de alto risco".

O jornal El Día noticiou mais cedo que 50 pessoas estavam a bordo, mas a Defesa Civil esclareceu à AFP que "ainda não há informações sobre a quantidade de tripulantes".

Uma yola tem capacidade para até 100 pessoas.

A migração irregular da República Dominicana para Porto Rico tem sido um fenômeno crescente na última década.

Os barcos são construídos com madeira ou fibra de vidro, e as autoridades alertam que não atendem às medidas de segurança. No entanto, um traslado para Porto Rico pode custar mais de US$ 7 mil (R$ 39 mil), segundo a imprensa.

