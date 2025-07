Coalizão de países voluntários anuncia estar pronta para agir após cessar-fogo na Ucrânia

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron, garantiram, nesta quinta-feira (10), que os planos da coalizão de países voluntários para assegurar um futuro cessar-fogo entre Kiev e Moscou estão "prontos". Também fizeram um apelo pelo aumento da "pressão" sobre a Rússia.

Os dois líderes presidiram, a partir do centro de comando da Otan em Northwood, a noroeste de Londres, uma reunião por videoconferência da chamada "coalizão de países voluntários", comprometida em garantir a segurança da Ucrânia e um cessar-fogo entre Kiev e Moscou, uma iniciativa lançada no início de 2025 por Paris e Londres.

"Temos um plano que está pronto para ser implementado e colocado em prática nas horas seguintes à assinatura de um cessar-fogo", declarou Macron durante a reunião.

"Os planos estão prontos e estamos enquadrando-os em uma perspectiva de longo prazo", acrescentou Starmer.

O premiê acrescentou que a coalizão conta com "um novo quartel-general em Paris, que já está operacional e que está finalizando as estruturas de comando e controle", em coordenação com Kiev.

Em um comunicado, Downing Street especificou que esse quartel-general será presidido em conjunto pelo Reino Unido e pela França, e que será transferido para Londres após 12 meses.

Na quarta-feira, Londres e Paris haviam anunciado sua intenção de utilizar a força expedicionária conjunta franco-britânica já existente como "base" para uma futura força implantada sob o apoio da coalizão de voluntários.

Essa futura força terá como objetivo "regenerar as forças terrestres" ucranianas, "assegurar o espaço aéreo da Ucrânia" e "garantir a segurança marítima", detalhou Downing Street.

O emissário americano Keith Kellogg, o senador republicano Lindsey Graham e o senador democrata Richard Blumenthal, que defendem sanções severas contra a Rússia, estavam entre os participantes da reunião.

Os representantes dos Estados Unidos participaram ao lado do presidente ucraniano Volodimir Zelensky e da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, a partir de Roma, onde está sendo realizada uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia.

Em sua intervenção, Zelensky afirmou que "é evidente para todos os parceiros que a Rússia está bloqueando todos os esforços de paz", enquanto pedia novas sanções contra Moscou.

