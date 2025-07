Ciro Immobile retorna à Serie A pelo Bologna

O atacante italiano Ciro Immobilie retornará à Serie A com a camisa do Bologna, depois de uma temporada no Besiktas da Turquia, anunciou o clube da Emilia-Romagna nesta quinta-feira (10).

A duração do novo contrato não foi divulgada, mas segundo a emissora Sky Sport Italia, Immobile assinou por um ano, até junho de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada.

Pelo Besiktas, o italiano de 35 anos marcou 15 gols em 31 jogos.

Revelado pela Juventus de Turim, e com passagens por Borussia Dortmund (2014-2015) e Sevilla (2015-2016), entre outros clubes, Immobile teve o melhor momento da carreira na Lazio, equipe que defendeu entre 2016 e 2024.

Pelo clube romano, marcou 207 gols em 340 jogos entre todas as competições.

Na temporada 2019/2020, Immobile igualou o recorde do argentino Gonzalo Higuaín de mais gols em uma temporada da Serie A (36 gols), da qual foi quatro vezes artilheiro.

O experiente atacante estava no elenco da seleção da Itália que foi campeã da Eurocopa em 2021. Pela 'Azzurra', foram 19 gols marcados em 57 jogos.

O Bologna, comandado pelo técnico Vincenzo Italiano, terminou a última edição da Serie A na nona colocação e foi campeão da Copa da Itália, o primeiro título do clube desde 1974, conquista que garantiu uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

