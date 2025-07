Memorial israelense ao Holocausto denuncia placas polonesas que 'distorcem' a história

O Yad Vashem, museu israelense do Holocausto, declarou nesta quinta-feira (10) que as novas placas instaladas perto do memorial ao massacre de Jedwabne na Segunda Guerra Mundial representam uma "profanação da verdade histórica".

Há 84 anos, agricultores poloneses de Jedwabne, no nordeste da Polônia, trancaram centenas de seus vizinhos judeus em um celeiro e os queimaram vivos. Entre as vítimas estavam mulheres e crianças.

"O Yad Vashem está profundamente chocado e preocupado com a profanação da verdade histórica e da memória no monumento de Jedwabne, onde novas placas foram instaladas em uma clara tentativa de distorcer a história do massacre dos judeus", declarou a instituição.

As placas questionam as conclusões oficiais e afirmam que "o crime foi cometido por uma unidade de manutenção da paz alemã" e não por poloneses da região.

Segundo o jornal polonês Gazeta Wyborcza, a nova instalação consiste em sete pedras com placas em inglês e polonês, localizadas em terreno privado próximo ao memorial.

O jornalista polonês Wojciech Sumlinski afirmou ser o responsável pela instalação, que foi paga por meio de uma campanha de financiamento coletivo.

"O Yad Vashem apela às autoridades polonesas competentes para que removam esta instalação ofensiva e garantam que o significado histórico do local seja preservado e respeitado", acrescentou o memorial israelense.

Jan Tomasz Gross, historiador americano de origem polonesa, destacou o papel dos cidadãos que realizaram o massacre em seu livro "Neighbours" (Vizinhos), que chocou a Polônia e levou a um pedido de desculpas presidencial em 2001.

Uma comissão de inquérito polonesa concluiu em 2003 que o massacre de 1941 foi cometido por poloneses de Jedwabne, instigados pela ocupação nazista, e não por esta última, ao contrário do que se afirmava por muito tempo.

Milhares de judeus foram assassinados por seus vizinhos poloneses durante a guerra, especialmente em áreas rurais. Mas milhares de poloneses também correram se arriscaram a uma pena de morte ao salvar judeus.

