Rubio diz a Lavrov que EUA está frustrado por 'falta de progresso' na Ucrânia

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira(10) que expressou "decepção e frustração" ao seu homólogo russo pela falta de progresso na resolução da guerra na Ucrânia.

"Repeti o que o presidente [Donald Trump] disse: decepção e frustração com a falta de progresso", disse Rubio à imprensa após seu encontro com Sergei Lavrov, à margem de uma reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia.

lb/amj/dhw/hgs/avl/jc