UE anuncia acordo com Israel sobre ajuda humanitária em Gaza

A União Europeia anunciou, nesta quinta-feira (10), que chegou a um acordo com Israel para expandir a distribuição de ajuda humanitária "diretamente à população" na Faixa de Gaza.

"Este acordo significa mais travessias abertas e mais caminhões com ajuda e alimentos entrando em Gaza", disse a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, na rede X.

Em sua mensagem, Kallas acrescentou que a UE "conta com Israel para implementar cada uma das medidas acordadas".

Em um comunicado, o serviço diplomático da UE informou que as medidas acordadas "são ou serão implementadas nos próximos dias".

O acordo inclui um "aumento substancial no tráfego diário de caminhões com alimentos e itens não alimentícios entrando em Gaza, e a abertura de vários outros pontos de travessia".

Inclui também a permissão para a "distribuição de alimentos por padarias e cozinhas públicas em toda a Faixa de Gaza", assim como a retomada do fornecimento de combustível para uso em instalações humanitárias.

Segundo o comunicado, a UE está pronta para "coordenar com as partes interessadas humanitárias relevantes, agências da ONU e ONGs no terreno para garantir a rápida implementação dessas medidas urgentes".

Nesta quinta-feira, a Defesa Civil do enclave palestino declarou que pelo menos 52 pessoas — incluindo três que aguardavam para receber ajuda humanitária — morreram em ataques do Exército israelense.

ahg/zm/aa/jc