Pás do Moulin Rouge de Paris voltam a girar nesta quinta-feira

Quatorze meses após uma queda acidental, as pás do Moulin Rouge girarão novamente na noite desta quinta-feira(10), retomando uma tradição de mais de 135 anos e um dos símbolos turísticos de Paris.

O horário previsto é 22h45 locais (17h45 em Brasília). Com um diâmetro de mais de 12 metros, essas pás puramente decorativas serão reativadas graças a um motor elétrico totalmente novo, feito sob medida para o cabaré parisiense.

Para marcar a ocasião, a companhia do Moulin Rouge se apresentará em frente ao estabelecimento, com uma profusão de penas vermelhas esvoaçantes representado o retorno das hastes.

Em 25 de abril de 2024, o cabaré imortalizado pelo pintor Toulouse-Lautrec acordou sem as pás, que haviam caído durante a noite sem deixar feridos devido a uma falha no eixo central, surpreendendo moradores do bairro e turistas.

Na queda, arrastaram as três primeiras peças do letreiro da fachada do cabaré que fica no 18º 'arrondissement' de Paris, aos pés da colina de Montmartre.

"O Moulin Rouge ficou profundamente comovido com todas as mensagens de apoio recebidas do mundo todo após o evento ocorrido naquela noite", afirmou a direção do cabaré, conhecido mundialmente e imortalizado principalmente pelo filme de Baz Luhrmann, de 2001, estrelado por Nicole Kidman.

O cabaré nunca fechou, apesar do acidente.

O Moulin Rouge é particularmente famoso por seu cancan Francês, a frenética dança tradicional das operetas de Offenbach do início do século XIX.

- Quatro pás vermelhas e douradas -

Em 5 de julho de 2024, uma semana antes da passagem da chama olímpica, o Moulin Rouge inaugurou quatro novas pás, uma mistura de alumínio e aço, mas o novo motor necessário para sua rotação não ficou pronto a tempo.

"O Moulin Rouge sem suas pás era simplesmente triste... Fizemos todo o possível para reinstalá-las. A ideia era estar pronto a tempo para os Jogos Olímpicos", explicou à AFP Jean-Victor Clérico, gerente-geral do estabelecimento que atrai 600.000 visitantes por ano.

A partir de agora, girarão todos os dias, das 16h às 2h. Iluminadas por centenas de lâmpadas vermelhas e douradas, agora LEDs mais econômicas, as pás do Moulin Rouge giraram pela primeira vez em 6 de outubro de 1889, na inauguração do cabaré.

Com seus 90 artistas de 18 nacionalidades, apresenta dois espetáculos por dia, 365 noites por ano.

O turbilhão de penas, lantejoulas e glitter mundialmente conhecido atrai 1.700 espectadores por dia, metade estrangeiros.

No palco, a companhia — incluindo as icônicas "Doriss Girls", nomeada em homenagem à coreógrafa do Moulin Rouge, Doris Haug — apresenta o espetáculo "Féerie" às 21h e 23h30, uma homenagem ao circo e à Cidade Luz de 1900 até os dias atuais, antes do imperdível Cancã Francês.

Pertencendo à mesma família há quatro gerações, o Moulin Rouge criou uma "cidade do artesanato" em suas instalações no ano passado, reunindo os últimos ateliês franceses de plumas e bordados, classificados pelo Ministério da Cultura como Patrimônio Vivo.

