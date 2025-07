Opep prevê que consumo de petróleo continuará aumentando pelo menos até 2050

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) declarou, nesta quinta-feira (10), que o consumo global de petróleo continuará aumentando até pelo menos 2050 e considerou "inviável" uma saída "rápida" dos combustíveis fósseis para combater as mudanças climáticas.

Em seu relatório de 2025 sobre as perspectivas para a demanda global de petróleo, a Opep estima que o consumo aumentará 18,6% entre 2024 e 2050, de 103,7 milhões de barris por dia (mbd) para aproximadamente 123 mbd.

"Não há pico de demanda de petróleo à vista", disse o secretário-geral do cartel, Haitham Al Ghais.

As previsões da Opep contradizem as recomendações de especialistas em clima que defendem uma saída rápida dos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.

O objetivo é limitar o aquecimento global a +1,5°C em comparação com a era pré-industrial, conforme estabelecido pelo Acordo de Paris de 2015.

As previsões da Opep também diferem das da Agência Internacional de Energia, que prevê que o consumo global de petróleo deverá sofrer "um ligeiro declínio" em 2030, após atingir o pico no ano anterior.

No entanto, segundo a organização liderada pela Arábia Saudita, "a realidade atual é que o mundo está consumindo mais madeira, petróleo, carvão e gás — na verdade, todas as fontes de energia — do que nunca".

