UE e Reino Unido eram 'mais fortes' juntos, afirma Macron em Londres

A União Europeia (UE) e o Reino Unido eram "mais fortes" juntos, afirmou na noite desta quarta-feira (9) o presidente da França, Emmanuel Macron, em um discurso no centro histórico e financeiro de Londres, a City.

"Tenho muito respeito pela voz do povo e pela escolha que seu país fez há alguns anos, há nove anos" com o Brexit, "mas devo dizer que a União Europeia era mais forte com vocês e vocês eram mais fortes com a União Europeia", declarou.

O Brexit, a saída britânica da UE, concretizou-se em 31 de janeiro de 2020 após um referendo realizado em 2016.

Macron abordou o tema durante um jantar no Guildhall, prédio histórico e símbolo da City, diante de cerca de 650 convidados, como parte de sua visita de Estado ao Reino Unido.

"Olhem para o mundo. Olhem para a nossa situação. Não estou totalmente convencido de que a União Europeia, e digamos que França e Reino Unido, estejam hoje na melhor posição possível", disse o presidente francês, citando a pandemia de covid, a guerra na Ucrânia e as turbulências econômicas mundiais.

"Realmente acredito que a União Europeia e o Reino Unido têm muitas coisas para fazer juntos", acrescentou. "Gostaria de ver nossos dois países trabalharem em estreita colaboração para o nosso futuro comum (...) e assumirem muitos mais riscos juntos, investirem muito mais juntos."

França e Reino Unido anunciaram nesta quarta-feira que estão dispostos a "coordenar" sua dissuasão nuclear e proteger a Europa contra qualquer "ameaça extrema".

Esse fortalecimento da cooperação em matéria de defesa promete ser o principal anúncio da cúpula franco-britânica que será liderada na quinta-feira por Macron e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em Londres.

