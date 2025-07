ONU expressa preocupação com 'escalada' no Mar Vermelho após ataques huthis

O enviado da ONU para o Iêmen manifestou nesta quarta-feira (9) a sua preocupação com a "escalada" no Mar Vermelho após os ataques perpetrados nos últimos dias pelos rebeldes huthis contra embarcações mercantes na costa iemenita, os primeiros em meses.

"Observamos com grande preocupação uma escalada no mar Vermelho com os ataques a duas embarcações mercantes no início desta semana por parte de Ansar Allah (nome oficial dos huthis)", afirmou Hans Grundberg em uma reunião do Conselho de Segurança.

Estes "são os primeiros ataques a embarcações mercantes em mais de sete meses", acrescentou.

Os insurgentes iemenitas reivindicaram o ataque contra o cargueiro Magic Seas no domingo, que afundou, mas cuja tripulação foi resgatada, e o de segunda-feira contra o MV Eternity C, um graneleiro de bandeira liberiana, que deixou pelo menos três tripulantes mortos.

"A liberdade de navegação no Mar Vermelho deve ser garantida", insistiu Grundberg.

"O Iêmen não pode ser arrastado ainda mais para uma crise regional que ameaça minar a situação já extremamente frágil do país. Os riscos são muito altos para o Iêmen", acrescentou.

Os dois ataques geram temores que os rebeldes apoiados pelo Irã retomem sua campanha contra navios que passam pela costa do Iêmen, apesar do acordo de cessar-fogo com Washington que encerrou semanas de bombardeios americanos em maio.

Desde o fim de 2023, os huthis atacaram dezenas de embarcações no litoral iemenita que consideram vinculadas a Israel, assim como navios americanos, alegando que agem em solidariedade aos palestinos da Faixa de Gaza, palco de uma guerra entre Israel e Hamas há 21 meses.

