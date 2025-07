Pecuaristas franceses protestam perto da embaixada do Brasil em Paris

Cerca de cem pecuaristas franceses protestaram nesta quarta-feira (9) nos arredores da embaixada do Brasil em Paris para manifestar sua rejeição ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, constataram jornalistas da AFP.

"Produtores de carne bovina furiosos!", dizia no verso da camiseta vermelha vestida pelos manifestantes, que vieram com duas vacas charolesas protegidas atrás de algumas cercas.

Também compareceram à manifestação, organizada pela Federação Nacional de Bovinos (FNB), alguns legisladores, como o deputado conservador Julien Dive e a deputada socialista Mélanie Thomin, assim como o presidente do sindicato nacional dos agricultores FNSEA, Arnaud Rousseau.

O líder da FNB, Patrick Benezit, denunciou um acordo de "concorrência desleal", que "afetará os preços, nossos mercados e a rentabilidade de nossas explorações".

Angélique Delaire, criadora no Puy-de-Dôme (centro), criticou o discurso do governo francês.

"Toda vez que Macron nos fala, diz 'não se preocupem, vou defender a soberania alimentar francesa, não há problema', mas depois temos a impressão de que, quando não está diante de nós, não é isso que realmente faz", expressou.

A FNB decidiu convocar esta nova manifestação após as declarações feitas pelo presidente francês durante uma visita de Lula em junho, quando afirmou que a França estava disposta a assinar o acordo no final de 2025, desde que fossem introduzidas modificações no rascunho.

O pacto permitiria ao bloco europeu exportar mais carros, máquinas e licores para a América do Sul. Em troca, isso facilitaria a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz e soja sul-americanos, o que afetaria os agricultores e legisladores franceses, que consideram uma ameaça para determinados setores.

